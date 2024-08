CASTELLABATE, PIZZICATI CON LA DROGA DURANTE LA PROCESSIONE

I carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate, diretti dal m.llo Marco Cesa, hanno segnalato alla prefettura di Salerno due giovani turisti, di cui uno minorenne, pizzicati in possesso di una modica quantità di marijuana ad uso personale.

Con il supporto degli agenti della polizia locale, diretti dal c.te Gennaro Malandrino, i due sono stati fermati in Piazza Lucia dove, in quel momento, erano in corso i solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria a Mare, suscitando l’attenzione dei numerosi fedeli presenti alla processione, che hanno assistito al fermo. Attività coordinata dalla Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella.FONTE STILE TV

