CASTELLABATE, SCONTRO AUTO MOTO UN FERITO

Incidente stradale domenica mattina a Castellabate in località Cenito. Schianto tra auto e moto a Castellabate: ferito un centauro. Il sinistro è avvenuto questa mattina in località Cenito e a venire a contatto, per cause in corso di accertamento sono stati un motociclo di grossa cilindrata e una Mercedes, con a bordo due persone. Sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 che hanno trasportato il motociclista presso l’ospedale di Vallo della Lucania. Medicata sul posto la passeggera della vettura coinvolta.

