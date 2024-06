CASTELLABATE, SCONTRO TRA AUTO E MOTO A PONTE BARIZZO MUORE IL CENTAURO GERARDO DI BIASI

E’ dceduto ieri sera Gerardo De Biasi di 57 anni di Castelllabate rimasto ferito in seguito ad un incident stradale verificatosi venerdì a Ponte Barizzo. Si è spento, nella serata di ieri , presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove era stato trasferito in codice rosso dai sanitari intervenuti sul luogo del sinistro. Non c’è stato nulla da fare per lui, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.Il 57enne, che viaggiava a bordo di uno scooter con la moglie, si era scontrato con un’auto, una Fiat, in prossimità della rotatoria di Ponte Barizzo.

La compagna di Gerardo, che viaggiava con lui sullo scooter, è stata trasferita all’ospedale di Battipaglia subito dopo l’incidente. Fortunatamente, ha riportato solo lievi ferite e si è già ripresa. Il conducente della Fiat coinvolta nell’incidente è rimasto illeso. Gli agenti della Polizia Stradale di Vallo della Lucania hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso per chiarire tutti i dettagli dell’incidente. La notizia ha scosso tutta la comunità di Castellabate dove Gerrdo Di Biasi era molto conosciuto. Significative le parle del sindaco.

