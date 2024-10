CASTELLABATE, TROVATA SENZA VITA SIVIA NOWAK FERMATO IL MARITO

È stata trovata senza vita, non molto distante dall’abitazione, Silvia Nowak, la 53enne di nazionalità tedesca di cui non si avevano più notizie da martedì pomeriggio scorso, allorquando il marito ne aveva denunciato la scomparsa. Il cadavere, nascosto dalla vegetazione, presentava delle bruciature sul corpo. Nelle ore precedenti in quel posto sembra che il cadavere non ci fosse viste le tante ricerche.

A scoprirlo le forze dell’ordine ed i volontari della protezione civile durante le attività di ricerca, attivate anche con droni e cani molecolari. La svolta è arrivata a metà mattinata, quando il corpo della donna è stato notato tra la vegetazione, nei pressi dell’abitazione dei coniugi (nella foto), nascosto tra le sterpaglie. Il marito, anche lui tedesco, è al momento trattenuto presso la Stazione dell’Arma di Santa Maria di Castellabate. La svolta è avvenuta questa mattina, intorno alle 11.00, quando la donna è stata ritrovata senza vita dagli agenti della Polizia Locale di Castellabate, diretti dal Comandante Malandrino, in sinergia con la Protezione Civile Comunale e i militari dei locale stazione dei Carabinieri, guidati dal Comandante Cesa. l corpo della vittima, già in evidente stato di decomposizione, era nascosto da alcune sterpaglie e dalla vegetazione presente. Ora l’attenzione delle forze dell’ordine è concentrata sul compagno della donna, che è stato già trasportato in caserma, indiziato numero uno per la morte di Silvia Nowak.

