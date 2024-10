CAVA DEI TIRRENI, BERNARDINO BALDI MUORE SCHIACCIATO DALLA MOTOZAPPA

Incidente sul lavoro a Cava de’ Tirreni, dove un 73enne è rimasto schiacciato dalla sua motozappa. L’uomo, Bernardino Baldi, stava arando un terreno in località Cafari, a poca distanza dalla sua abitazione, quando – secondo una prima ricostruzione – avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo rimanendo schiacciato tra la motozappa ed un albero. Ed è morto sul colpo.

A rinvenire il corpo è stato un familiare che era stato allertato dalla moglie, la quale si era preoccupata non vedendolo rientrare a casa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri, informati dell’accaduto, hanno avviato le indagini sequestrando sia la salma sia la motozappa. Il corpo del 73enne è stato condotto all’obitorio di Nocera Inferiore in attesa dell’esame autoptico.

