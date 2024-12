CAVA DEI TIRRENI, DONNA INVESTITA MENTRE ATTRAVERSAVA

Paura nella serata di martedì 3 dicembre, a Cava de’ Tirreni dove una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava un incrocio poco dopo il mercato coperto di via Papa Giovanni XXIII.

La donna è stata investita mentre attraversava l’incrocio sulla salita, poco dopo il mercato coperto di via Papa Giovanni XXIII. L’incidente è avvenuto probabilmente a causa del manto stradale scivoloso per la pioggia.

Immediatamente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Stefano Cicalese, per ricostruire la dinamica dell’incidente. È stato necessario anche l’intervento del 118 per prestare soccorso alla signora, che inizialmente è stata assistita da alcune persone presenti sul luogo. Per fortuna, le condizioni della donna non destano preoccupazione

