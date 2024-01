Un 32enne è stato arrestato dai Carabinieri per aver violato il domicilio della ex compagna, introducendosi dalla finestra del bagno nell’abitazione della donna, alloggiata in una struttura protetta. L’uomo era già sottoposto, per maltrattamenti in famiglia, al divieto di avvicinamento alla parte offesa emesso dal Tribunale per i Minori di Salerno

