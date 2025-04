CAVA DEI TIRRENI, EX INFERMIERA TROVATA MORTA IN CASA LE INDAGINI VANNO AVANTI

Una ex infermiera di 66 anni è stata trovata senza vita questa mattina nella sua abitazione di zona Rotolo, a Cava de’ Tirreni. La donna, in pensione da alcuni anni dopo una lunga carriera all’ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo, non rispondeva alle chiamate dei conoscenti. Intorno alle 10 è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta dell’appartamento rinvenendo il corpo.

La donna era molto conosciuta in città per la sua lunga attività nel settore sanitario. Accertamenti in corso per stabilire le cause del decesso, che dai primi rilievi sembrerebbe naturale.

