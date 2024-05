CAVA DEI TIRRENI, GIANLUCA CHIAIESE DI SALERNO SI SCHIANTA E MUORE TORRIONE SOTTO SHOCK

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. La scorsa notte, un uomo di 37 anni, Gianluca Chiaiese, originario del quartiere di Torrione (Salerno), ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto, per cause in corso di accertamento, lungo una strada a Cava de’ Tirreni.

Il dramma

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma purtroppo è stato tutto inutile. Su quanto accaduto sono in corso le indagini degli agenti della Polizia di Stato che, in mattinata, hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente ed avviato gli accertamenti del caso. La salma – da quanto si apprende – è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore, dov’è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sotto choc il quartiere di Torrione, a Salerno, per la tragica morte del Gianluca Chiaiese, che ha perso la vita in un incidente stradale. Articolo in aggiornamento

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

