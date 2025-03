CAVA DEI TIRRENI, SCHIANTO ALL’ALBA MUORE GIOVANE DI CASTEL SAN GIORGIO

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. Questa mattina, poco dopo le 4.30, un’Alfa Romeo bianca con a bordo quattro giovani di Castel San Giorgio si è schiantata contro un muro all’incrocio tra via Arti e Mestieri e la variante per Nocera Superiore. Il bilancio è drammatico: un morto e tre feriti.

A perdere la vita è Marco Apostolico, 27 anni, seduto accanto al conducente. Morto sul colpo, non ha avuto scampo. Gli altri tre occupanti dell’auto sono stati trasportati in ospedale: due al Santa Maria dell’Olmo di Cava, con ferite non gravi, e una ragazza al Ruggi di Salerno, dove è ricoverata per un trauma facciale e lesioni multiple, ma non è in pericolo di vita.

