Un pericoloso spacciatore di droga è stato assicurato alla giustizia dagli uomini del commissariato di polizia di cava dei Tirreni.P.A., 51enne incensurato, è stato assicurato alla giustizia perché accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione illegale di munizionamento per armi da guerra.

Il blitz

L’arresto è scaturito a seguito di attività info-investigativa che ha consentito di apprendere che l’uomo, presso la propria abitazione, aveva avviato un’attività di coltivazione e produzione di piante da cui ricavare sostanze stupefacenti che cedeva a vari acquirenti direttamente presso la stessa abitazione. Dunque è stato predisposto uno specifico servizio di osservazione ed una successiva attività di perquisizione presso il domicilio dell’uomo, all’esito della quale sono state trovate marijuana, del peso di circa 1,4 kg, cannabis indica, del peso di circa 3,5 kg, in fogliame in essiccazione, hashish, per il peso di circa 20 grammi in forma di panetto, nonché due bilancini di precisione digitali ed un bilancino tradizionale a pesi, bustine in cellophane per il confezionamento della sostanza da cedere. E ancora alcune sementi di cannabis indica, vari contenitori di fertilizzante e due lampade alogene, un ventilatore ed un termostato con i quali, nel sottotetto della villetta monofamiliare dove abita, aveva realizzato una piccola serra dove erano ancora presenti quattro vasi con altrettante piante con il fusto reciso.

La perquisizione

Inoltre, nel corso dell’attività di perquisizione, gli agenti hanno scovato all’interno di una scatola di legno, riposta in un armadietto nel locale scantinato dell’edificio, 12 cartucce calibro 7,62 N.A.T.O., di cui due con tracciante, legate tra loro da una cartucciera originale in metallo per mitragliatrice. Pertanto, dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è finito ai domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.“