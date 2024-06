CAVA DEI TIRRENI, TRAGEDIA SULLA MOTO MUORE UN GIOVANE CALCIATORE DI CASTEL SAN GIORGIO

Incidente mortale, ieri sera, a Cava de’ Tirreni. A perdere la vita il 17enne di Castel San Giorgio Francesco Pontone, che si trovava in sella al motorino guidato da un suo coetaneo. Erano quasi le ore 20, quando il centauro ha perso il controllo dello scooter 50 ha urtato una vettura.

Francesco, cadendo, è finito sotto le ruote di un tir che aveva da poco superato la stazione. illeso, fortunatamente, il conducente del mezzo.

Sotto choc i familiari della vittima. Tanti i messaggi di cordoglio, tra i quali quello dell’Asd Academy Valle dell’Orco, che sulla propria pagina Facebook, hanno voluto esprimere in questo momento di infinita tristezza “tutta la vicinanza per il dolore che ha colpito la famiglia Pontone , per la prematura scomparsa del giovanissimo caro Francesco , nostro giovane calciatore classe 2007 scomparso nella giornata di ieri.Un ragazzo dal cuore d’oro ben voluto da tutti, un trascinatore in campo e fuori per i suoi compagni di squadra“.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...