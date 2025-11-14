14 Novembre 2025

CAVA DEI TIRRENI, SVENTATO UN FURTO DI UNO SCOOTER

admin 14 Novembre 2025

Nella serata di ieri, 12 novembre 2025, la Polizia di Stato ha sventato un furto di
scooter a Cava de’ Tirreni, denunciando tre giovani cittadini italiani per tentato furto
aggravato, falsificazione di targhe, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e
porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

 

In particolare, un agente del locale Commissariato libero dal servizio, ha notato tre
individui che si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di un motociclo.
Mentre uno di loro armeggiava sul mezzo, gli altri due facevano da “palo”.
L’intuito e la prontezza dell’agente hanno permesso di allertare immediatamente la
Sala Operativa, che ha inviato sul posto una pattuglia.
Grazie al tempestivo intervento coordinato, i poliziotti hanno bloccato tre dei quattro
soggetti coinvolti, impedendo che il furto andasse a segno.

 

Durante il controllo, è emerso che la targa dell’autovettura utilizzata dai giovani era
stata alterata con del nastro adesivo per modificarne i caratteri, mentre, all’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una mazza da baseball, bastoni telescopici, attrezzi da scasso e due caschi, verosimilmente pronti per essere utilizzati nella fuga.

Tutto il materiale è stato sequestrato, e, per quanto concerne il motociclo, è risultato
danneggiato nel blocca sterzo, ed è stato riconsegnato al proprietario, che ha sporto
regolare denuncia presso il Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni.

