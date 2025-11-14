CAVA DEI TIRRENI, SVENTATO UN FURTO DI UNO SCOOTER

Nella serata di ieri, 12 novembre 2025, la Polizia di Stato ha sventato un furto di

scooter a Cava de’ Tirreni, denunciando tre giovani cittadini italiani per tentato furto

aggravato, falsificazione di targhe, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e

porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

In particolare, un agente del locale Commissariato libero dal servizio, ha notato tre

individui che si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di un motociclo.

Mentre uno di loro armeggiava sul mezzo, gli altri due facevano da “palo”.

L’intuito e la prontezza dell’agente hanno permesso di allertare immediatamente la

Sala Operativa, che ha inviato sul posto una pattuglia.

Grazie al tempestivo intervento coordinato, i poliziotti hanno bloccato tre dei quattro

soggetti coinvolti, impedendo che il furto andasse a segno.

Durante il controllo, è emerso che la targa dell’autovettura utilizzata dai giovani era

stata alterata con del nastro adesivo per modificarne i caratteri, mentre, all’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una mazza da baseball, bastoni telescopici, attrezzi da scasso e due caschi, verosimilmente pronti per essere utilizzati nella fuga.

Tutto il materiale è stato sequestrato, e, per quanto concerne il motociclo, è risultato

danneggiato nel blocca sterzo, ed è stato riconsegnato al proprietario, che ha sporto

regolare denuncia presso il Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni.

