CELLE DI BULGHERIA, INCENDIATI DUE CAMION DI CALCESTRUZZO

Solo un caso oppure c’è la mano di qualche appiccatore? E’ la domanda che si stanno facendo gli inquirenti dopo il duplice incendio di Celle di Bulgheria al confine con San Severino di Centola. Due camion di proprietà di un’impresa di calcestruzzo, sita nel comune di Celle di Bulgheria, si sono incendiati nel parcheggio antistante l’attività produttiva. Le fiamme nel giro di pochi minuti hanno avvolto i due mezzi pesanti, provocando anche due esplosioni, a breve distanza tra loro, udite a diversi chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, i carabinieri della locale stazione e la polizia locale. Indagine in corso per stabilire la natura del rogo, non si esclude nessuna pista. Fortunatamente, l’impianto era chiuso al momento dell’incendio e nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. Allertati i soccorsi, sul luogo dell’incendio immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino per domare le fiamme. Necessario anche l’arrivo dei Carabinieri per stabilire cosa sia accaduto e la causa dell’incendio.

