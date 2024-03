CENTOLA, VIOLENZA SU MINORE, CARABINIERI ARRESTANO 67ENNE

Nella mattinata del 29 febbraio scorso, a Centola, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli “arresti domiciliari” in esecuzione a decisione dalla Sezione Riesame del Tribunale di Salerno, su ricorso di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 67enne del luogo indagato per “violenza sessuale“. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento

