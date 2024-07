CENTOLA, SI FERMA PER PRESTARE SOCCORSO MA VIENE TRAVOLTO E UCCISO

Giovanni Ambruosi, 49 anni, originario di Futani, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L’uomo, spinto dal suo senso civico, si era fermato con la propria auto per prestare soccorso a una giovane compaesana rimasta in panne con il suo veicolo.

Secondo le prime ricostruzioni, Ambruosi aveva parcheggiato la sua auto sul bordo della carreggiata e stava attraversando la strada per raggiungere l’auto in difficoltà quando è stato investito da una vettura in transito. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’uomo. Il guidatore dell’auto che ha travolto Ambruosi si è immediatamente fermato, ma per il 49enne non c’è stato nulla da fare.