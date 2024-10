CERASO, TENTATIVO DI VIOLENZA SESSUALE UOMO ANCORA LIBERO

Tentata violenza sessuale a Ceraso: donna salvata dal coraggio di una passante.

Una terribile storia di tentata violenza sessuale ha sconvolto il comune di Ceraso. Una donna di 45 anni è stata aggredita lungo una strada poco illuminata da un trentenne che ha tentato di abusare di lei. La 45enne, stando alle prime ricostruzioni, faceva rientro a piedi verso casa. In una strada poco illuminata si sarebbe imbattuta in un 30enne cilentano. Non è chiaro cosa sia accaduto ma alcuni minuti dopo una automobilista che passava in zona ha udito delle urla e trovato la donna in stato di forte inquietudine con l’uomo nelle immediate vicinanze; così ha allertato i soccorsi.

Il fatto che la presunta vittima fosse a terra, apparentemente in preda al panico e senza scarpe (trovate a poca distanza) ha fatto subito pensare ad un episodio di violenza.Un’ipotesi al momento smentita dalle autorità comunali. Forse la donna era già in stato di agitazione e alla vista dell’uomo potrebbe essersi ulteriormente turbata e gettata a terra. Dopo i fatti, la per la 45enne è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale San Luca di Vallo Della Lucania.Del caso sono stati informati i Carabinieri della tenenza di Vallo della Lucania chiamati a sciogliere tutti i dubbi sull’accaduto.

