CETARA, TRAGEDIA IN MARE RAGAZZO TRANCIATO DALL’ELICA DI UNA BARCA IL CORPO E’ ANCORA NEI FONDALI

Ancora un incidente in mare nel salernitano. Per cause ancora da accertare un ragazzo, in compagnia di altri due amici, mentre era a bordo di una imbarcazione noleggiata è rimasto tranciato dalle eliche del natante.

Cade in mare dalla barca che aveva noleggiato con gli amici, viene colpito dall’elica e muore annegato. Tragedia a largo di Cetara, in provincia id Salerno. A perdere la vita un giovane ragazzo di 29 anni il cui corpo giace in fondo al mare in attesa del recupero da parte dei sommozzatori. Secondo una prima ricostruzione da parte della Capitaneria di porto di Salerno, la vittima si trovava in compagnia di altri due amici: avevano noleggiato una barca per trascorrere in mare la giornata.

La tragedia nel pomeriggio14 agosto. I tre, stando alle ricostruzioni, avevano noleggiato l’imbarcazione a Salerno per passare una giornata in mare. Nel pomeriggio, mentre erano al largo di Cetara, avrebbero deciso di fare il bagno. Il giovane poi deceduto si sarebbe però tuffato troppo vicino ala barca e sarebbe quindi stato colpito dall’elica; in circostanze simili si sarebbe ferito l’amico.

Il natante coi due ragazzi a bordo è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto e quello ferito è stato portato in ambulanza in ospedale. Sono stati allertati i sommozzatori per il recupero del corpo del giovane morto. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità.

Non è stato ancora recuperato il corpo della giovane vittima dell’incidente nautico verificatosi nello specchio d’acqua tra il porto di Cetara ed Erchie. Impegnati nelle ricerche il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, la Polizia di Stato,la Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. Per le ricerche, impiegati anche gli elicotteri. Sospese, a causa dell’oscurità, le ricerche da parte dei sub. Sul molo del porto del comune costiero presente il sindaco Della Monica con personale della Polizia Municipale. Articolo in aggiornamento.

