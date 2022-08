CHE COSA ACCADDE NELLA MINIERA DI CARBONE DI MARCINELLE?

Una delle più gravi tragedie minerarie della storia si verificò l’8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Bois de Cazier, appena fuori la cittadina belga di Marcinelle, dove si sviluppò un incendio che causò una strage

262 minatori morirono, per le ustioni, il fumo ed i gas tossici. 136 erano italiani. La causa dell’incidente fu un malinteso sul tempo di avvio degli ascensori. Si disse che all’origine del disastro ci fu un’incomprensione tra i minatori, che dal fondo del pozzo caricavano sul montacarichi i vagoncini con il carbone, ed i manovratori in superficie. Il montacarichi, avviato al momento sbagliato, urtò contro una trave d’acciaio, tranciando un cavo dell’alta tensione, una conduttura dell’olio ed un tubo dell’aria compressa. Erano le 8 e 10 quando le scintille causate dal corto circuito fece incendiare 800 litri di olio in polvere e le strutture in legno del pozzo. L’incendio si estese alle gallerie superiori, mentre sottoterra, a 1.035 metri, i minatori venivano soffocati dal fumo. Soltanto sette operai riuscirono a risalire. In totale si salvarono in 12. Il 22 agosto, dopo due settimane di ricerche, mentre una fumata nera ed acre continuava ad uscire dal pozzo sinistrato, uno dei soccorritori che tornava dalle viscere della miniera non potè che lanciare un grido di orrore

TUTTI CADAVERI!

Furono celebrati due processi, che portarono nel 1964, alla condanna di un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale. In ricordo della tragedia, oggi la miniera Bois de Cazier è patrimonio Unesco. La tragedia della miniera di carbone di Marcinelle è, soprattutto, una tragedia degli italiani immigrati in Belgio nel dopoguerra. Tra il 1946 ed il 1956 più di 140.000 italiani varcarono le Alpi per andare a lavorare nelle miniere di carbone della Vallonia. Era il prezzo di un accordo tra Italia e Belgio che prevedeva un gigantesco baratto. L’Italia avrebbe dovuto inviare in Belgio 2.000 uomini a settimana ed, in cambio dell’afflusso di braccia, Bruxelles si sarebbe impegnata a fornire a Roma 200 chilogrammi di carbone al giorno per ogni minatore. Il nostro Paese, a quell’epoca, soffriva ancora, per gli strascichi della guerra. 2 milioni di disoccupati e grandi zone ridotte in miseria. Nella parte francofona del Belgio, invece, la mancanza di manodopera nelle miniere di carbone frenava la produzione. Così si arrivò al durissimo accordo italo-belga. I funerali dei lavoratori morti nella miniera di carbone di Marcinelle, in Belgio, si svolsero nel 1956. Su 262, 136 erano italiani emigranti. Gli italiani trovarono innumerevoli difficoltà di integrazione con la comunità belga, almeno fino a quell’8 agosto 1956. Il figlio di un minatore racconta che il suo vicino, che non la smetteva mai di insultare suo padre, è entrato da loro piangendo. Patrick Baragiola sul quotidiano Le Monde scrisse che la comunità italiana del Belgio ha pagato con il sangue il prezzo del suo riconoscimento. Guido Honorati Broggi