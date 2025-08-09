CICERALE,ESPLOSIONE OPERAIO USTIONATO IN FABRICA

Operaio 45enne

gravemente ustionato a seguito dell‘esplosione in una fabbrica. L’incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di ieri, all’interno di un’azienda specializzata nella produzione di vernici sita nella zona industriale di Cicerale.

L’uomo, che ha riportato ustioni sul 60% della superficie corporea, è stato intubato dal rianimatore dell’elisoccorso della base di Salerno e trasportato presso l’ospedale “Ruggi”.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania – postazione di Omignano, insieme all’automedica, che hanno poi attivato l’elisoccorso.

Presenti i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

