COLLIANO, MUORE IN UNO SCONTRO PER DOMENICO RUSSO 18 ANNI DISPOSTA L’AUTOPSIA

Un tragico schianto ha causato la morte di Domenico Russo, 18 anni, lungo la strada provinciale 270 nel comune di Colliano. Il giovane, appassionato motociclista e studente di biologia, si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da un coetaneo del luogo. L’impatto è stato così violento che i soccorsi, giunti rapidamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’autopsia

Le indagini, condotte dai carabinieri coordinati dal capitano Greta Gentili, sono in corso per stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro e saranno sottoposti a perizia tecnica per determinare se ci siano state imprudenze o errori di guida. L’autopsia sul corpo del ragazzo, già disposta dal magistrato, potrebbe fornire ulteriori dettagli utili alle indagini, mentre le telecamere di sorveglianza potrebbero aver ripreso il momento dell’impatto.

Non si esclude che il conducente dell’auto possa ricevere un avviso di garanzia, atto formale che gli consentirebbe di nominare un consulente legale durante le fasi investigative. L’ipotesi di reato al vaglio è quella di omicidio colposo.

