COLTO DA MALORE: MUORE A 67 ANNI MENTRE ATTENDE L’AUTO MEDICA
Dramma, questa mattina, a Pontecagnano Faiano, dove un uomo di 67 anni, affetto da gravi problemi respiratori e sottoposto a terapia dialitica, è stato colto da un improvviso malore nella sua abitazione.
Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza Vopi, che hanno prestato i primi soccorsi. Tuttavia, a causa della mancanza del servizio di automedica in città — sospeso dallo scorso 1° ottobre — è stato necessario attendere l’arrivo dell’equipaggio medico partito da Battipaglia.
Purtroppo, le condizioni dell’uomo sono rapidamente peggiorate e, nonostante i tentativi di rianimazione, il 67enne è deceduto a causa di gravi difficoltà respiratorie.