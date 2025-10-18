18 Ottobre 2025

CONDANNATO GINECOLOGO A VALLO DELLA LUCANIA:PALPEGGIÒ UNA PAZIENTE DURANTE UNA VISITA

Un ginecologo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro a un anno e otto mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una paziente. Secondo quanto emerso dalle indagini e riportato nella sentenza di primo grado, l’episodio risale a circa un anno fa e sarebbe avvenuto all’interno dello studio privato del medico, durante una visita ginecologica.

 

La giovane donna, dopo essere tornata a casa, si è rivolta a un legale per sporgere denuncia, raccontando di aver subito palpeggiamenti e molestie sessuali da parte del professionista.

 

La Procura aveva chiesto una condanna più severa, pari a quattro anni e sei mesi, ma il giudice ha stabilito una pena più contenuta. Il medico, che si è sempre dichiarato innocente, è difeso da un collegio legale che ha già annunciato ricorso in appello, chiedendo l’assoluzione piena del proprio assistito.

 

La vittima, dal canto suo, ha scelto di non costituirsi parte civile nel processo.

 

La vicenda ha suscitato sgomento nella comunità locale, riaccendendo i riflettori sulla delicata relazione medico-paziente e sulla necessità di garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutte le donne che si rivolgono ai professionisti della salute.

