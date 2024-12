È di una signora anziana, seduta al lato passeggeri, deceduta, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto a Contursi Terme. Il sinistro si è verificato nei pressi di un distributore di carburante, sulla strada provinciale che collega i comuni di Contursi Terme, Oliveto Citra e Colliano. Per cause in corso di accertamento, la conducente di una vettura Fiat Panda con a bordo una donna anziana seduta al lato passeggeri, entrambe residenti nell’Alto Sele a Oliveto Citra, avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un muro. Sotto shock l’automobilista. Ad avere la peggio però, è stata la passeggera che è deceduta sul colpo. Sul posto sono giunti i carabinieri di Contursi per tutti i rilievi del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana.