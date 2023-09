CORLETO MONFORTE, EX FINANZIERE COLPITO DA ALCUNI PROIETTILI

Colpito da un colpo d’arma da fuoco a Corleto Monforte. Un uomo di circa 70 anni, ex finanziere, stava percorrendo una strada di campagna in auto, quando è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco esplosi da una persona. Sul posto sono arrivato i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove stato ricoverato. Fortunatamente non versa in pericolo di vita. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina dovranno chiarire ed accertare chi ha esploso i colpi d’arma da fuoco e perché.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...