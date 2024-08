CORLETO MONFORTE, SI STACCA UN RAMO E UCCIDE UN ANZIANO

Un uomo di 74 anni è morto in un incidente in montagna a Corleto Monforte, provincia di Salerno. È stato travolto da un ramo spezzatosi a causa di forti raffiche di vento mentre tagliava gli alberi. I familiari hanno dato l’allarme quando l’uomo non è rientrato a casa, e i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. I carabinieri di Bellosguardo sono intervenuti sul posto.

Mario Di Ruberto, è morto mentre si trovata in montagna. L’uomo, molto conosciuto nella zona per la sua esperienza nel taglio degli alberi, sembra che sia stato colpito gravemente da un ramo, che si sarebbe spettato a causa del forte vento. A lanciare l’allarme sono stati i familiari di Mario non vedendo tornare a casa. Di qui l’avvio delle ricerche, conclusesi con il ritrovamento del cadavere in un terreno di proprietà della famiglia.

Il dramma

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma, successivamente, è stata trasportata all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dove, ieri, si è tenuto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. La pista più accreditata è quella dell’incidente.

