COSTIERA AMALFITANA IN ALLARME KATIA E’ SCOMPARSA

Sono in corso a Maiori le ricerche di Katia Del Pizzo. E’ da questa mattina che di lei non si hanno sue notizie. Poco dopo le 11,00 la donna di 48 anni ha lasciato la sua abitazione di Via Campo, sotto la Collegiata, dove vive con il marito e il figlio di adolescente. Lo scrive QuotidianoCostiera.it

Non ha con sé né telefonino, né documenti, né danaro contante ed elettronico. In casa ha lasciato un biglietto con su scritto: «Vado via».

Dal primo pomeriggio di oggi sono in corso le ricerche della donna e vedono impegnati i Carabinieri della locale stazione e il nucleo comunale di Protezione Civile con i colleghi de “I Colibrì” soprattutto per le stradine campestri della parte alta di Maiori, sia sul versante di Minori che su quello di Tramonti-Monte Falerzio. Perchè Katia non è potuta andare molto lontano.

La donna, impiegata nel settore turistico, indossa un giubbino impermeabile blu con cappuccio con inserti di rosso e bianco e porta uno zaino di colore nero della Nike con la scritta in bianco, in evidenza “Just do it” che conterrebbe generi alimentari o qualche indumento. Lo hanno confermato i frame restituiti dalle telecamere di videosorveglianza che l’hanno intercettata questa mattina all’uscita di casa. Poi di lei nessuna notizia.

Chiunque l’abbia vista è pregato di contattare gli uomini dell’Arma di Maiori (tel. 089 877207)

