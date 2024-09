COSTIERA AMALFITANA SOTTO SHOCK PERL’INCIDENTE MORTALE ALL’EX ASSESSORE PAPPALARDO

La Costiera Amalfitana piange Francesco Pappalardo. Il 76enne ex assessore comunale di Cetara, ieri sera, è deceduto a seguito dell’incidente stradale avvenuto a Maiori.

Era in sella sul suo vecchio scooter, un Piaggio “Sì”, quando è stato travolto – per cause in via di accertamento – sulla Strada Provinciale 2, in zona Demanio, da una moto di grossa cilindrata, guidata da un 41enne di Corbara risultato negativo ai successivi test tossicologici.

Ex funzionario bancario del Monte dei Paschi di Siena in quiescenza, col matrimonio si era stabilito a Maiori: sua moglie Maddalena Esposito gestiva la cartolibreria di Via Nuova Chiunzi.

