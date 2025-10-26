CROLLO AL PATTINODROMO DI SALERNO: IL COMUNE TRANSENNA L’AREA, DOMANI I SOPRALLUOGHI E LA MESSA IN SICUREZZA

Dopo il crollo avvenuto ieri al Pattinodromo sul Lungomare Tafuri, il Comune di Salerno ha disposto il transennamento dell’area interessata. A partire da domani prenderanno il via i sopralluoghi tecnici per accertare le cause del cedimento e avviare gli interventi di messa in sicurezza, necessari per il successivo ripristino dell’impianto sportivo.

Secondo le prime ipotesi, il crollo sarebbe stato provocato dalle forti mareggiate che nelle ultime settimane hanno colpito la costa salernitana, erodendo progressivamente la struttura. Tuttavia, i residenti avevano già segnalato da tempo la presenza di crepe e cedimenti nella zona, chiedendo interventi di manutenzione e maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale.

Sul posto sono attesi i tecnici comunali e la Protezione Civile, che effettueranno una verifica strutturale dettagliata per valutare l’entità dei danni e pianificare le opere di consolidamento.

