CROLLO DELL’ALBERO A FISCIANO UNO DEI GIOVANI SI RISVEGLIA DAL COMA E RASSICURA TUTTI

Uno dei giovani studenti dell’Università degli Studi di Salerno, che erano stati travolti da un albero all’interno del campus di Fisciano, è uscito dal coma.

Si tratta del 25enne di Petina, il quale ha voluto rassicurare così, tramite messaggio Whatsapp, gli altri iscritti al Tfa da settimane uniti in preghiera per i tre feriti nella caduta di un pino alto 15 metri.i è svegliato, finalmente, Antonio La Regina, il 25enne di Petina, colpito dall’albero caduto all’Università di Salerno, il 30 novembre. Trasferito d’urgenza nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Ruggi, il giovane avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per le fratture al bacino, ma è stato necessario rinviare tale operazione a causa delle sue condizioni sempre più delicate. Lo stesso Antonio ha avvisato i colleghi nel gruppo whatsapp del corso TFA Sostegno, suscitando gioia in tutti coloro che erano in apprensione per lui: “Ragazzi mi sono svegliato dal coma, sono in rianimazione devo riprendermi e ritornerò da voi”.

«Ciao a tutti, mi sono risvegliato dal coma e sono in rianimazione. Devo recuperare, ma tornerò presto da voi».

Il ragazzo aveva fratture importanti, in particolare al bacino, che avevano convinto i medici dell’ospedale Ruggi di Salerno a sottoporlo a un intervento chirurgico.

Le cose però si erano complicate a causa di un’infezione. Poi la buona notizia, che lui stesso ha tenuto a comunicare agli altri.

L’altro giovane ferito per il crollo dell’arbusto, Carmine Fiorillo, intanto, è ancora in coma, sempre presso l’ospedale Ruggi di Salerno.

