Ormai la gente è predisposta a dividersi su tutto. Basta fornire una versione cosiddetta non “mainstream” per suscitare interesse e curiosità. La nostra società è piena di bastian contrari, gente capace di dubitare di tutto non per conoscenza ma per principio.

Ecco allora che le immagini di una guerra diventano per taluni un set cinematografico in cui si allestiscono tetre coreografie al fine di suscitare sdegno e compassione attraverso attori prezzolati.

Ecco che per qualcuno tre morti tra cui un bambino in fondo non sono poi così tanti da giustificare una levata di scudi dal momento che anche in altre guerre muoiono bambini senza che nessuno ne parli.

Come se chi si indigna per la morte di un bambino facesse distinzione in base a chi prema il grilletto ed allora si finisce per non provare più nulla, nessuna emozione neppure dinanzi ad immagini che non vorremmo mai vedere in nessuna parte del mondo perché in fondo è tutto finto e c’è sempre una versione dei fatti diametralmente opposta a quella che ci viene raccontata, abbastanza credibile da poter essere spacciata come il risultato di una propria analisi.

Si cominciano a citare fonti captate su telegram o su facebook, il Donbass, la Crimea, luoghi e storie drammatiche sconosciute fino a 5 minuti prima, diventano il pretesto per accusare gli altri di non aver preso posizione quando la guerra imperversava altrove, senza pensare che nel mondo ogni giorno qualcuno muore in un conflitto e non è colpa di chi si commuove dinanzi a certe immagini se i mezzi di informazione molto spesso spengono i riflettori su certe realtà. Che se è vero che non esistono morti di serie A e di serie B, questo non può mai essere un motivo per giudicare con sufficienza le bombe nel cuore dell’Europa perché è profondamente ingiusto che i morti ucraini così come quelli russi ricevano la nostra indifferenza per contrappeso, per compensare l’indifferenza del mondo per i morti siriani, afghani o palestinesi.

Ed alla fine si finisce, senza volerlo, per essere un veicolo di quella propaganda che si pensava di combattere stando sull’altra sponda del fiume dell’informazione di regime.