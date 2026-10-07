DA SAN FRANCESCO A SAN FRANCESCO FRANCO TORNA LIBERO
Era il 3 Ottobre di due anni fa vigilia di San Francesco quando Franco Alfieri si vide privato della libertà, sono passati giusto 2 anni il 6 ottobre scorso quando è stato svincolato dagli obblighi di dimora. Una coincidenza strana molto strana.
Il Tribunale di Salerno ha revocato l’obbligo di dimora a Torchiara nei confronti di Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno. Si tratta dell’ultima misura cautelare ancora a suo carico. Alfieri torna dunque in libertà.
I giudici hanno accolto l’istanza di revoca presentata dai suoi avvocati difensori. Alfieri era sottoposto all’obbligo di dimora a Torchiara dal 10 luglio scorso, nell’ambito del procedimento relativo al presunto patto politico-mafioso in occasione delle elezioni Amministrative del 2019.
Per questa inchiesta l’ex sindaco ha trascorso 26 giorni nel carcere di Salerno, 20 mesi agli arresti domiciliari e tre mesi con l’obbligo di dimora.
Era stato già revocato l’obbligo di dimora disposto nell’ambito dell’inchiesta relativa alla vicenda Dervit. Alfieri resta imputato in due processi: quello relativo agli appalti per la pubblica illuminazione e quello per il presunto scambio elettorale politico-mafioso con il pregiudicato Roberto Squecco. Nell’ambito dell’indagine sul sottopasso di Paestum, invece, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio.
Due anni terribili per il politico più in voga del Cilento, l’uomo intorno al quale molte comunità si erano aggrappate per crescere e portare l’intera area a giganteggiare viste le capacità che Alfieri ha sempre dimostrato di avere. In questi due anni ci sono stati momenti bruttissimi, si è andati dalla crisi depressiva a sbalzi di speranza. Non sappiamo se Franco aveva messo in bilancio che un amministratore esposto come lui potesse avere un incidente di percorso, ma la sua grande generosità e il suo impegno questo rischio forse sapeva di affrontarlo. Ora vede la luce in fondo al tunnel e come amava dire uno dei suoi più grandi amici Ciriaco De Mita: ” Quando nel tunnel il buio si fa più fitto e pauroso poi si vede la luce improvvisamente”. Alfieri è tornato libero ma in fondo pensiamo che lo sia sempre stato perchè quando si è trovato a confrontarsi con se stesso non ha dovuto ne pentirsi, ne auto fragellarsi perchè in cuor suo sapeva di aver agito nel migliore dei modi e come un amministratore deve agire.
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