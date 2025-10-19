19 Ottobre 2025

DECEDUTA L’ANZIANA COINVOLTA NELL’INCIDENTE DI SANT’ARSENIO

admin 19 Ottobre 2025

E’ deceduta la donna di 85 anni, originaria di Sant’Arsenio, rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla SS166 tra Atena Lucana e San Pietro al Tanagro, in località San Marzano, nel Vallo di Diano.

 

L’anziana signora si trovava nell’auto guidata dal marito, una Fiat Punto, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con un’altra vettura con a bordo tre persone di Sala Consilina.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

INCIDENTE TRA ATENA LUCANA E SAN PIETRO AL TANAGRO: CINQUE PERSONE FERITE

admin 18 Ottobre 2025

MALORE DAVANTI ALL’UFFICIO: 65ENNE CADE E BATTE LA TESTA, TRASFERITO IN ELICOTTERO IN OSPEDALE

admin 18 Ottobre 2025

SALERNO, TENTA DI RUBARE UN GIUBBOTTO IN CENTRO: FERMATO E DENUNCIATO 23ENNE

admin 18 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

CRONACA

DECEDUTA L’ANZIANA COINVOLTA NELL’INCIDENTE DI SANT’ARSENIO

admin 19 Ottobre 2025
vigili del fuoco notte-2

INCIDENTE TRA ATENA LUCANA E SAN PIETRO AL TANAGRO: CINQUE PERSONE FERITE

admin 18 Ottobre 2025
Senza titolo-196

MALORE DAVANTI ALL’UFFICIO: 65ENNE CADE E BATTE LA TESTA, TRASFERITO IN ELICOTTERO IN OSPEDALE

admin 18 Ottobre 2025
img_5816

LA BATTIPAGLIESE SBANCA APICE E RIAPRE L’ECCELLENZA

admin 18 Ottobre 2025
Polizia-Corso-Salerno

SALERNO, TENTA DI RUBARE UN GIUBBOTTO IN CENTRO: FERMATO E DENUNCIATO 23ENNE

admin 18 Ottobre 2025