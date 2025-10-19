DECEDUTA L’ANZIANA COINVOLTA NELL’INCIDENTE DI SANT’ARSENIO
E’ deceduta la donna di 85 anni, originaria di Sant’Arsenio, rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla SS166 tra Atena Lucana e San Pietro al Tanagro, in località San Marzano, nel Vallo di Diano.
L’anziana signora si trovava nell’auto guidata dal marito, una Fiat Punto, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con un’altra vettura con a bordo tre persone di Sala Consilina.