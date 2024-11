DELITTO VASSALLO INTERROGATI CIOFFI E RIDOSSO

Sono proseguiti anche ieri gli interrogatori degli arrestati nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso oltre 14 anni fa.

Dopo le udienze per il colonnello Fabio Cagnazzo (che si è avvalso della facoltà di non rispondere: è ancora ricoverato nell’ospedale militare del Celio, a Roma, dopo il malore accusato al momento della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare) e dell’imprenditore Giuseppe Cipriano (che ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari, professandosi innocente) ieri si sono tenuti gli interrogatori di garanzia per l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi – che si è professato innocente – e, soprattutto, per Romolo Ridosso.

L’ex collaboratore di giustizia è stato diverse ore a rispondere alle domande del gip per chiarire, come fatto già in passato, tutti gli aspetti a sua conoscenza del delitto. Ridosso sarà ascoltato nuovamente quest’oggi.

