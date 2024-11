DELITTO VASSALLO INVESTIGATORI IN PRESSING SUL PENTITO RIDOSSO

E’ stato di nuovo ascoltato nella giornata di ieri, Romolo Ridosso, il collaboratore di giustizia , che avrebbe riferito ulteriori particolari nell’interrogatorio di garanzia-bis, arrivato dopo l’arresto per il suo coinvolgimento nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo.

Il “sindaco pescatore” di Pollica – come riporta, anche in apertura della prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – fu assassinato il 6 settembre del 2010, la cui morte è rimasta avvolta nel mistero per 14 lunghissimi anni.

Dopo depistaggi e false ipotesi, l’inchiesta della Procura – già da qualche anno – si è indirizzata verso la pista della droga, su quei traffici che nell’estate del 2010 sarebbero avvenuti in particolare ad Acciaroli che Vassallo aveva scoperto e che era pronto a denunciare.

Un’inchiesta che, però, potrebbe trovare nuovi elementi dopo l’interrogatorio fiume di Ridosso.

