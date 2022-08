«Non mi hanno creduto. Ora mi auguro che questa vicenda venga finalmente definita nel rispetto della famiglia. E prima di tutto di Angelo Vassallo». Pierluca Cillo è uno degli uomini chiave delle nuove rivelazioni arrivate a 12 anni dall’omicidio del primo cittadino di Pollica. L’immobiliarista di Vallo della Lucania, all’epoca dei fatti residente proprio ad Acciaroli e legato al “sindaco pescatore” da una forte amicizia, è l’uomo che – secondo quanto ricostruito dalla Procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli – aveva raccontato per primo e a più persone della cerchia familiare di Vassallo che il primo cittadino aveva scoperto il coinvolgimento dei fratelli Domenico, Giovanni e Federico Palladino e del tenente colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo (ora iscritti nel registro degli indagati al pari dei carabinieri Luigi Molaro e Lazzaro Cioffi e degli scafatesi Giuseppe Cipriano, Romolo Ridosso e Salvatore Ridosso) in un traffico di droga effettuato tramite alcuni gommoni che sbarcavano al porto d’Acciaroli, frazione di Pollica dove sarebbe stato situato anche un deposito (di proprietà proprio dei Palladino) dove stipare le sostanze stupefacenti. Rivelazioni che poi Cillo riferì anche all’allora vice sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia, che, successivamente, furono raccontate all’allora capo della sezione salernitana della Dia, Claudio De Salvo. Rivelazioni che, visti anche gli attuali riscontri investigativi, vengono ritenute «credibili e accreditate» dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno.



Insomma Cillo, sin dai giorni successivi al delitto, aveva indirizzato il movente dell’omicidio verso una precisa direzione, quella ora battuta dalla Procura di Salerno che, invece, per oltre dieci anni ha seguito altri filoni anche a causa dei depistaggi nelle indagini emersi con le ultimissime ricostruzioni.

L’immobiliarista vallese, adesso, spera finalmente nella verità. Senza dimenticare cosa gli è accaduto da quel “maledetto” 5 settembre del 2010. «Questa situazione mi ha comportato delle problematiche non indifferenti fra denunce, querele, aggressioni e interrogatori. Voglio evitare ulteriori problemi, ho un’attività imprenditoriale: per risollevarla da allora c’ho messo un po’. Tutto ciò che è stato detto è agli atti: non è cambiato nulla da allora», spiega Cillo al telefono.

Entrando nel dettaglio di quelle rivelazioni sui traffici di droga riferite da subito a chi ha lavorato alla definizione del giallo dell’omicidio Vassallo: «È una situazione che ho appreso da terza persona, non me la sono sognata o immaginata – precisa l’imprenditore – Ho sempre deposto questo ma non sono stato creduto. La questione dei traffici di droga non l’ho appresa da Angelo ma da un’altra persona dopo l’omicidio. Questa terza persona è stata ascoltata: è stato creduto lui, non io…». Uno sviluppo che, dunque, fa ipotizzare deposizioni con versioni differenti fra loro: «Ha detto cose diverse? Dagli atti che ho recuperato, che sono omissati, non so che cosa abbia detto. Ma questa terza persona era vicina a uno dei soggetti attenzionati, Fabio Cagnazzo».

Una figura, quella del militare iscritto nel registro degli indagati, che ha avuto un rapporto non certo amicale con Cillo. A pochi giorni dal delitto, infatti, l’immobiliarista fu aggredito proprio dal carabiniere: «Una persona indagata, nei giorni successivi al delitto, mi ha avvicinato in maniera non amichevole – la conferma – Se poi su questa vicenda si è arrivati a un aspetto transattivo è perché non c’era più niente da fare: c’era la prescrizione, non c’era nessun accordo e non è stata fatta alcuna cosa a tavolino». Alla luce degli ultimissimi sviluppi, crescono gli interrogativi sul perché le indagini per oltre dieci anni abbiano preso una direzione diversa nonostante gli elementi già agli atti: «Perché non sono stato creduto? Non le so dire, le idee sono prettamente personali: entrare nella mente umana è una cosa totalmente diversa. Sono stato interrogato più volte da Volpe, Colamonaci, un po’ tutti. Gli inquirenti hanno fatto il loro corso, non so su quale base e con quale guida».

Il tempo infinito nella definizione di questa storia non ha cancellato, però, l’affetto di Cillo per Vassallo: «Con Angelo eravamo molto amici, condividevamo un rapporto vero, senza alcun scopo di lucro. Ci eravamo conosciuti già in precedenza per questioni non professionali, poi all’epoca sono andato a vivere ad Acciaroli. C’era il piacere di stare insieme, ogni sera eravamo a cena insieme». Ma in quella del delitto, però, Cillo non era nella località turistica cilentana. «La sera dell’omicidio e quella precedente ero a una manifestazione a Vallo della Lucania».

E proprio questo rapporto così stretto fa sperare l’immobiliarista cilentano in una definitiva svolta: «Ripeto: tutte le mie dichiarazioni sono agli atti. Abbiamo già pagato sotto tutti gli aspetti per qualcosa che non abbiamo fatto. Mi auguro che questa vicenda venga definita quanto prima nel rispetto della famiglia Vassallo. E prima di tutto di Angelo».