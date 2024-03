DETRITI SU DI UN BUS SULLA META-AMALFI STRADA A RISCHIO

Bus colpito da detriti rocciosi lungo la strada statale Meta-Amalfi. Si considera la possibilità di chiudere la strada per garantire la sicurezza dei veicoli e dei viaggiatori.

Un’autobus è stato colpito da frammenti di roccia caduti dalla parete lungo la strada statale Meta-Amalfi. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra i passeggeri. I carabinieri della stazione di Sorrento sono intervenuti sul posto. Attualmente, si sta prendendo in considerazione l’opzione di interrompere la circolazione stradale per garantire la sicurezza.

