DOMANI SCUOLE CHIUSE IN MOLTE CITTÀ DELLA CAMPANIA DOPO IL TERREMOTO IN IRPINIA

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 che sabato sera ha colpito l’Irpinia, diversi Comuni della Campania hanno deciso di chiudere le scuole nella giornata di lunedì 27 ottobre per consentire le necessarie verifiche di sicurezza su edifici pubblici e privati.

A Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura non solo degli istituti scolastici, ma anche di uffici comunali, ville, parchi, giardini e cimiteri. Una misura – ha precisato – «di carattere cautelativo, volta a tutelare la sicurezza di studenti e cittadini». Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche ad Avellino e nei comuni vicini di Montefredane, Grottolella, Altavilla Irpina e Capriglia Irpina.

Proprio Montefredane, epicentro del sisma, resta tra le aree più monitorate. Il sindaco Ciro Aquino ha allestito brandine nel Centro di Comunità di Arcella per accogliere chi preferisce non rientrare nelle proprie abitazioni. «Invitiamo tutti a mantenere la calma e a seguire soltanto gli aggiornamenti ufficiali», ha scritto sui social.

Durante la notte, molte famiglie hanno dormito in auto per timore di nuove scosse. Il terremoto è stato avvertito anche nelle province di Napoli e Salerno, dove però non sono state ancora prese decisioni ufficiali. Al momento, dal Comune di Salerno non risultano comunicazioni né ordinanze di chiusura, ma la situazione resta in costante monitoraggio da parte delle autorità competenti.

