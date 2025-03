DONNA FINISCE NEL CANALE A LIDO LAGO A BATTIPAGLIA

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in località Lido Lago, lungo la strada Aversana a Battipaglia. Intorno alle 18:00, una Volkswagen si è ribaltata, causando il violento sbalzamento della conducente fuori dall’abitacolo. La donna è finita in un canale colmo d’acqua, rendendo le operazioni di soccorso ancora più complesse.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, con il supporto di una squadra del distaccamento di Eboli e di un’idrovora per agevolare il recupero della vittima.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per la conducente – una donna di origine marocchina – non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire eventuali cause che hanno portato alla tragedia.

Giunti sul posto, e dopo le operazioni del caso, purtroppo, per Baid Lyiam Khadija, donna di origini marocchine nata nel 1976, non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento un uomo quasi sicuramente in macchina con lei, al momento è stato fermato dalle autorità. L’uomo è stato fermato dalle autorità per controlli su eventuale uso di alcol o droghe e per capire se fosse lui al volante.

