DONNA MUORE DOPO UN INTERVENTO GINECOLOGICO: INDAGINI IN CORSO AL “RUGGI”

Una donna di 69 anni, residente a Nocera Superiore, è deceduta all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno in seguito a un intervento chirurgico effettuato nel reparto di Ginecologia.

La paziente era stata ricoverata circa una settimana prima a causa di un addome globoso legato alla ricanalizzazione di un’ileostomia. L’operazione, considerata di routine, è stata eseguita in un contesto clinico delicato ma non ritenuto grave. La donna, infatti, era già stata sottoposta a un altro intervento, sempre al Ruggi, nei mesi precedenti per una patologia ginecologica.

Il decesso è avvenuto nella serata di domenica. I familiari, sconvolti, hanno presentato una formale denuncia alle forze dell’ordine, chiedendo di fare piena luce sull’accaduto. Le autorità hanno disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche per accertare le cause della morte. Parallelamente, anche la direzione sanitaria dell’ospedale avrebbe avviato un’indagine interna.

Si attendono ora i risultati degli accertamenti medico-legali per chiarire eventuali responsabilità.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...