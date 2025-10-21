DONNA MUORE DOPO UN INTERVENTO GINECOLOGICO: INDAGINI IN CORSO AL “RUGGI”
Una donna di 69 anni, residente a Nocera Superiore, è deceduta all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno in seguito a un intervento chirurgico effettuato nel reparto di Ginecologia.
La paziente era stata ricoverata circa una settimana prima a causa di un addome globoso legato alla ricanalizzazione di un’ileostomia. L’operazione, considerata di routine, è stata eseguita in un contesto clinico delicato ma non ritenuto grave. La donna, infatti, era già stata sottoposta a un altro intervento, sempre al Ruggi, nei mesi precedenti per una patologia ginecologica.
Il decesso è avvenuto nella serata di domenica. I familiari, sconvolti, hanno presentato una formale denuncia alle forze dell’ordine, chiedendo di fare piena luce sull’accaduto. Le autorità hanno disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche per accertare le cause della morte. Parallelamente, anche la direzione sanitaria dell’ospedale avrebbe avviato un’indagine interna.
Si attendono ora i risultati degli accertamenti medico-legali per chiarire eventuali responsabilità.