DRAMMA A SALERNO: MINACCIA IL SUICIDIO IN PIAZZA DELLA CONCORDIA, SALVATO DAI MILITARI E DALLA POLIZIA

Ieri sera, nel cuore di Salerno, un uomo straniero particolarmente agitato ha minacciato di togliersi la vita in Piazza della Concordia. Grazie all’intervento tempestivo di un equipaggio del Reggimento Cavalleggeri Guide e degli agenti della polizia municipale, l’uomo è stato bloccato prima che potesse compiere l’insano gesto. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona, dove è stato preso in cura dal personale medico e sottoposto agli accertamenti necessari.

