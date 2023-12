DROGA ARRESTI A PONTECAGANO, EBOLI E ROCCADASPIDE IN TRE DIVERSE OPERAZIONI

A Pontecagnano Faiano, i carabinieri della Stazione cittadina, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente M. K. Lo stesso, a seguito di perquisizione personale, è stato individuato in possesso, di un involucro in cellophane contenente 32 grammi di hashish.

EBOLI

La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, diretti dal cap. Greta Gentili, hanno arrestato, in flagranza di reato, per spaccio di sostanza stupefacente, quattro pregiudicati con precedenti specifici: si tratta di Cosimo Dianese, Vincenzo Paolino, Simone Pesce e Massimo Petrillo, in quanto individuati nell’atto di cedere sostanza stupefacente a terze persone presso il rione Pescara, nonché a seguito di perquisizione personale riscontrati in possesso di sostanza stupefacente tipo crack, cocaina e hashish per un peso complessivo di circa 48 grammi suddivisa in dosi e 325 euro in contanti .

ROCCADASPIDE

Nascondeva quasi mezzo chilo di droga, arrestato pusher a Roccadaspide. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli e della Stazioni di Capaccio Scalo e Roccadaspide hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, I. M. E’ stato trovato in possesso di 482 grammi di hashish suddivisi in 5 panetti

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...