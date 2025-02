DROGA ARRESTI NEL CILENTO

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un’importante operazione antidroga, culminata con l’arresto domiciliare di due soggetti indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura competente, a seguito di indagini che hanno portato alla luce una rete di spaccio attiva nei comuni di Agropoli, Perdifumo, Prignano Cilento, Laureana Cilento e Castellabate.

I dettagli dell’operazione

I due indagati, i cui nomi non sono stati ancora resi noti, sono accusati di aver gestito un’organizzazione dedita alla vendita e alla distribuzione di cocaina e hashish. Le indagini, condotte dai Carabinieri, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, ritenuti sufficienti dal GIP per emettere il provvedimento cautelare. L’attività investigativa ha portato al sequestro di circa 100 grammi di sostanze stupefacenti, che sarebbero state destinate ai consumatori locali.

La rete di spaccio

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due soggetti avrebbero creato una vera e propria rete di spaccio, operando in modo capillare nei comuni del Cilento. La cocaina e l’hashish venivano ceduti a residenti delle aree interessate, con un giro d’affari che, sebbene ancora in fase di accertamento, sembra essere stato significativo. L’operazione dei Carabinieri ha quindi colpito un’organizzazione che, se non fermata, avrebbe potuto continuare a diffondere sostanze stupefacenti sul territorio, con conseguenze negative per la comunità locale.

