DROGA E PERMESSO DI SOGGIORNO NEGATO: ESPULSI DUE STRANIERI IRREGOLARI

Due cittadini stranieri, risultati irregolari sul territorio italiano, sono stati espulsi su disposizione del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito. I provvedimenti sono stati eseguiti nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura.

Il primo riguarda un cittadino marocchino, detenuto dal 27 gennaio 2024 presso la casa circondariale di Salerno per reati legati allo spaccio di stupefacenti. L’uomo aveva anche precedenti per ricettazione ed evasione. Già in passato destinatario di ordinanze di espulsione a cui non aveva dato seguito, è stato nuovamente espulso e trasferito al C.P.R. di Potenza. Lì saranno completate le procedure per l’identificazione e il rilascio del lasciapassare necessario al rimpatrio nel Paese d’origine.

Il secondo caso riguarda invece un cittadino del Gambia, richiedente una protezione speciale, respinta dalla Commissione Territoriale competente. Dopo il conseguente diniego del permesso di soggiorno da parte del Questore, il Prefetto ha disposto la sua espulsione. Non avendo precedenti penali, è stata concessa la partenza volontaria: il cittadino dovrà consegnare il passaporto e presentarsi regolarmente presso la stazione dei Carabinieri del proprio domicilio. In caso di inottemperanza, si procederà al rimpatrio forzato.

