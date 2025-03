DROGA UN ARRESTO A CAMPAGNA

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli hanno effettuato un arresto per spaccio di stupefacenti nel comune di Campagna. L’indagato è Maurizio Moffa, 50 anni, sorpreso in possesso di 10 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, strumento tipico del narcotraffico.

I dettagli dell’operazione

L’attività della Polizia Giudiziaria è scattata dopo una perquisizione mirata, coordinata dalla Procura di Salerno. Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto:

10 grammi di cocaina suddivisi in dosi pronte per la vendita;

suddivisi in dosi pronte per la vendita; Un bilancino digitale per il frazionamento della sostanza;

per il frazionamento della sostanza; Materiale per il confezionamento.

Moffa è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/90) e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

L’attività del Nucleo Operativo e Radiomobile

L’intervento rientra nella campagna di contrasto alla criminalità organizzata e al narcotraffico portata avanti dai Carabinieri di Eboli sul territorio salernitano. Il Nucleo Operativo, specializzato in interventi rapidi e investigazioni complesse, ha confermato l’efficacia del monitoraggio del territorio per identificare spacciatori e reti distributive.