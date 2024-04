DUE BATTIPAGLIESI TENTANO UNA RAPINA, ARRESTATI

Due battipagliesi V.R., 42 anni, e G.C., 33 anni, sono finiti agli arresti domiciliari. Entrambi sono accusati di concorso in tentata rapina a mano armata e in lesioni, il secondo è accusato pure per aver tirato fuori la lama.

Gli agenti del locale Commissariato della polizia di Stato, nella mattinata di ieri, hanno notificato ai due, un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, firmata dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...