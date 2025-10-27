DUE GIOVANI ARRESTATI A SALERNO CON OLTRE UN CHILO DI DROGA E UNA PISTOLA MODIFICATA

Due giovani salernitani, di 19 e 21 anni, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Salerno con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il più giovane, di 19 anni, è accusato anche di detenzione di arma clandestina. L’operazione, condotta in un’abitazione di via Mantenga, ha portato al sequestro di oltre 1,3 chilogrammi di droga tra cocaina, eroina e hashish, oltre a una pistola modificata, come comunicato dalla Questura.

L’indagine

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagine è partita da segnalazioni su un’attività di spaccio nell’abitazione del 19enne. Dopo un periodo di osservazione, gli agenti hanno effettuato una perquisizione, rinvenendo 1,3 chilogrammi di cocaina, di cui oltre 400 dosi già pronte, 4 grammi di eroina suddivisi in dosi, 180 grammi di hashish e strumenti per il peso e il confezionamento della droga.

Durante l’operazione sono state sequestrate anche due pistole scacciacani. Una di queste, secondo la Questura, era stata modificata per diventare un’arma da fuoco funzionante e conteneva una cartuccia calibro 9 in canna.

Nel corso della stessa operazione, gli agenti hanno intercettato e perquisito il 21enne mentre si recava presso l’abitazione del 19enne. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di eroina ed è stato quindi arrestato.

