DUE SALERNITANI MORTI IN UN INCIDENTE IN BASILICATA

Sangue sull’asfalto in Basilicata, nel pomeriggio: sulla statale 655 ”Bradanica”, nel territorio di Venosa, in provincia di Potenza, per cause da accertare, due camion si sono violentemente scontrati. Due le vittime, entrambe salernitane. Si tratta di un 56enne di Giffoni sei Casali e di un nigeriano di 26 anni, residente a Polla.

I soccorsi

Una terza persona, pare sempre di origine straniera, è rimasta gravemente ferita nel drammatico sinistro ed è stata condotta in ospedale con l’elisoccorso del 118. Si indaga, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del tragico accaduto.

