DUPLICE OMICIDIO AL FESTIVAL DEL SORDO DI CAPACCIO PAESTUM: CONDANNATI I FRATELLI CICCARELLI

24 Ottobre 2025

Vent’anni di carcere ciascuno per Gaetano e Raffaele Ciccarelli. Il Tribunale di Salerno ha emesso la sentenza di primo grado, riconoscendo i due fratelli originari di Qualiano colpevoli del duplice omicidio dei bikers non udenti Ettore Crò, 53 anni, di Napoli, e Vincenzo Spera, di Marsala. I fatti risalgono al luglio 2024, durante il Festival del Sordo di Capaccio Paestum. La decisione è arrivata al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Il giudice ha accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero Giampaolo Nuzzo, condannando i due imputati a 20 anni di reclusione per duplice omicidio, tentato omicidio plurimo e porto abusivo d’arma da fuoco. Secondo quanto emerso dalle indagini, il dramma si consumò in pochi minuti. Durante una lite esplosa per vecchie rivalità tra club motociclistici, i fratelli Ciccarelli avrebbero aperto il fuoco con una pistola calibro 9, esplodendo tredici colpi. Le vittime, Crò e Spera, furono colpite mortalmente, mentre altre due persone rimasero ferite. Dopo la sparatoria, i due fratelli si consegnarono spontaneamente ai carabinieri della Tenenza di Scafati.

