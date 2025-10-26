È IL GIORNO DEL DERBY: LA SALERNITANA SFIDA LA CASERTANA, 13MILA TIFOSI ATTESI ALL’ARECHI

L’atmosfera è già caldissima. All’Arechi va in scena uno dei derby più sentiti del Sud: SALERNITANA–CASERTANA. Sugli spalti sono attesi circa 13MILA TIFOSI, pronti a colorare la serata con cori, bandiere e una coreografia spettacolare firmata dagli ultras della Curva Sud Siberiano.

Ma in campo, per la squadra granata, non c’è spazio per i sentimentalismi: l’obiettivo è uno solo, VINCERE per restare al comando della classifica. Dopo la battuta d’arresto in Sicilia, gli uomini di GIUSEPPE RAFFAELE vogliono subito riscattarsi e confermare il proprio ruolo di capolista, a prescindere dal risultato dell’altro big match di giornata, CATANIA–BENEVENTO.

In casa Salernitana, la notizia più attesa riguarda ROBERTO INGLESE. L’attaccante, fermato nei giorni scorsi da un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, è stato CONVOCATO A SORPRESA. La risonanza magnetica del 21 ottobre ha escluso complicazioni, ma Raffaele dovrebbe comunque risparmiarlo dal primo minuto: Inglese sarà in panchina, pronto a dare il suo contributo in caso di necessità e a fare da guida al gruppo.

In avanti, invece, il tecnico ha già deciso: FERRARI E FERRARIS formeranno la coppia d’attacco. Resta da definire il modulo, che potrebbe essere 3-5-2 o 3-4-3, a seconda delle scelte tra KNEZOVIC e ACHIK, in ballottaggio rispettivamente come mezzala offensiva o esterno destro.

Sulle corsie laterali dovrebbero agire UBANI a destra (preferito a QUIRINI) e VILLA a sinistra. In mezzo al campo spazio al duo CAPOMAGGIO–TASCONE, mentre in difesa il terzetto COPPOLARO–GOLEMIC–ANASTASIO proteggerà DONNARUMMA tra i pali.

La passione granata non conosce sosta: sono stati già VENDUTI OLTRE 6MILA BIGLIETTI, che si sommano ai 5289 ABBONATI. L’Arechi viaggerà quindi verso il TUTTO ESAURITO, con una cornice di pubblico che potrebbe superare i 12MILA SPETTATORI.

La partita inizierà alle 20.30 e sarà trasmessa IN CHIARO SU VIDEONOLA (canale 94 del digitale terrestre, solo in Campania).

Sugli spalti, gli ultras della CURVA SUD SIBERIANO promettono spettacolo: da giorni lavorano a una SCENOGRAFIA SPECIALE dedicata alla squadra e alla città.

Non ci saranno, invece, tifosi ospiti. La trasferta è VIETATA per decisione del MINISTERO DELL’INTERNO, dopo gli incidenti autostradali che avevano coinvolto in passato sostenitori di Catania e Casertana. Per i residenti a Caserta e provincia sarà possibile acquistare tagliandi solo in altri settori e SOLO SE IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD della Salernitana.

